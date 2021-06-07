وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة في امتحانات الثانوية العامة 2021

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات أولياء الأمور بشأن كيفية الإجابة على امتحانات الثانوية العامة مرتين مرة على التابلت ومرة على البابل شيت، وهو ما لا يمكن الطالب من مراجعة إجاباته جيداً وأن الوقت لا يكفي للإجابة مرتين والمراجعة، قائلاً: «أرجو عدم القلق إننا ندرس كل هذه الأمور من أجلكم وسوف نمنح طلاب التابلت وقتًا إضافيا يختلف من امتحان لأخر حتى يتمكنوا من رصد الإجابات على النظامين الورقي والإلكتروني وهذا غير منصوص عليه في الجدول المعلن».

وذكر «شوقي» مثالاً في تصريحات له على جروب «إدعم طارق شوقي»: «ببساطة ماتش الكرة 90 دقيقة وبعدها يقرر الحكم الوقت الإضافي ونحن كذلك سوف نخبر كل اللجان بالوقت الإضافي لكل امتحان على حدة».

وذكرت أحد أولياء الأمور بأن حل الطالب بطريقتين في الامتحانات النهائية للثانوية العامة 2021 ليس ميزة في حد ذاتها، وقال وزير التربية والتعليم: «إن الثانوية العامة بها حوالي 700 ألف طالب وقدمنا لهم اختيارين كاملين ونصحنا بما نعتقد أنه أكثر تأمينًاً لهم والطالب يستطيع اختيار ما يفضله ويترك الاختيار للأخرين لأن هذا اختيار كل طالب على حدة وليختار ما يناسبه».

«شوقي»: القرارات المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 نهائية

وتابع الدكتور طارق شوقي، قائلا: «اعتقد إن الأولاد أكثر شعوراً بالأمان من أولياء أمورهم أرجوكم اتركوا الأولاد ولا تعكسوا قلقكم عليهم»، جاء ذلك في رده على تعليق أحد أولياء الأمور بأن الإجابة مرتين على الامتحانات تزيد من توتر وقلق الطالب، مؤكداً: «أنا شرحت بإسهاب مسألة تصميم الامتحانات من حيث التوازن بين عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة والوقت المتاح وتحدثت عن الوقت الإضافي لرصد الدرجات وبالتالي أرجو أن نكتفي بهذا القدر لأننا شرحنا كل شئ ولا نستطيع أن نعيش في هذا الحوار 24 ساعة كل يوم في الـ6 أسابيع القادمة».

وتابع، أن القرارات التي تم إعلانها بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 هي قرارات نهائية تماماً وهناك امتحان تجريبي وهناك اختيارين أمام كل طالب، مؤكداً أنه إذا فضل الطالب الإجابة على البابل شيت فقط فهذا مقبول وإذا فضل البعض الاثنين فهذا اختيارهم.

وأكد الدكتور طارق شوقي: «نحن في مرحلة التنفيذ لما تم إعلانه من قرارات وتمت الموافقة عليها من كل جهات الدولة وبالتالي نحن لسنا في مرحلة مقترحات إطلاقا»، مؤكداً أن القرارات منتهية ويجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من الوقت في التحضير والتوقف عن التعبير عن القلق.

ولفت إلى أن نقل الإجابات بواسطة الطالب على البابل شيت والتابلت، يعني رصد الإجابات وتسجيلها مرتين، مؤكداً أن الإجابة على البابل شيت إلزامية وتسجيل الإجابات على التابلت اختياري لتأمين الطلاب.

وعن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية العامة، أكد وزير التربية والتعليم: «هذا موضوع منتهي ولا علاقة لهذه الامتحانات بتكافؤ فرص من أى نوع فتنسيق شعبة علمي مختلف عن تنسيق شعبة أدبي والحد الأدنى للقبول بالجامعات مختلف وبالتالي الامتحانات موحدة لمن يتم تنسيقهم سنوياً فقط»، موضحاً أنه يجب على أولياء الأمور ترك الشؤون الأكاديمية والتنفيذية في امتحانات الثانوية العامة 2021 لوزارة التربية والتعليم: «التنسيق أيضا على الجميع وليس على ابني أو بنتي أنا فقط».