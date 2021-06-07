«محيي السيد»: زيادة مراكز فحص السمع للأطفال إلى 3500 وحدة خلال أسبوعين

قال الدكتور محيي السيد، منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، إن الاكتشاف المبكر لهذا المرض، يُسهل فرص العلاج بالتدخل المبكر، ويقلل من مخاطر مشكلات التخاطب، والخجل والعزلة، والتأخر الدراسي.

وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الإثنين، أن المبادرة بدأت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في سبتمبر عام 2019، وبدأت بتوفير 1346 وحدة ومركزًا طبيًا، يقدمون خدمة الكشف المبكر على ضعف السمع، وجميع العاملين فيها مدربون بشكل جيد، والفحص يحدث منذ مولد الطفل، ويعملون على زيادة العدد إلى 3500 وحدة، و«مفيش وحدة في مصر لن يكون بها جهاز مسح سمعي»، خلال أسبوعين.

وتابع منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، بأن النسبة العالمية تقول إن هناك 5 أطفال من بين كل 1000 طفل يعاني من ضعف السمع، مشيرا إلى أنه خلال السنة ونصف الماضية، فحصوا مليون و645 ألف طفل، وسُجلت بياناتهم إلكترونيا، بينهم مليون و550 ألف طفل، سليم، وهناك 99120 طفلا احتاجوا إلى زيارة ثانية، لافتا إلى أن هناك أجهزة حديثة متقدمة تساعد في التشخيص الجيد والنهائي للطفل، ومن يكتشف إصابته يُزرع له قوقعة.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لمليون و644 ألفًا و438 طفل حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ فحص 4215 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنَّ المبادرة انطلقت في 1346 وحدة صحية، في جميع محافظات الجمهورية، لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال، بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.