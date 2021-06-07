ديانا هشام تعرف عليها بعد صورتها مع محمد صلاح

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الصورة التى نشرتها الفنانة الشابة ديانا هشام، صباح اليوم، عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، بعدما صورة تجمعها مع اللاعب محمد صلاح وهما على شاطئ البحر فى العالمين.

ويبدو أن الصورة التى التقطتها الفنانة الشابة ديانا هشام جاءت أثناء مقابلة صدفة مع اللاعب محمد صلاح، حيث أن هناك أكثر من صورة انتشرت له مع معجبيه وأسرته من على نفس الشاطئ.

ديانا هشام هى واحدة من الفنانات الشابات اللاتي كان لهن ظهور ساطع فى الفترة الأخيرة، وكانت بداية ظهورها من خلال مشاركتها مع الفنانة يسرا فى مسلسل «الحساب يجمع» والذي شارك فيه أيضا كريم فهمى ومحمود عبد المغنى وإيمان العاصي.

وبعد هذا المسلسل شاركت ديانا هشام فى عدد كبير من الأعمال الفنية ولكن هناك أدوار برزت فيها ولفتت انتباه الجمهور، وكان من بينهم مشاركتها في مسلسل «كأنه امبارح» مع رانيا يوسف وأحمد وفيق وأيضا مسلسل «بالحجم العائلى» مع النجم يحيي الفخرانى، وكذلك مسلسل «أنصاف مجانين» والذي شاركت فيه بجانب مجموعة من الشباب.

وكان دورها فى مسلسل «أبو العروسة» من أكثر الأدوار التى تفاعل الجمهور معها من خلاله، حيث أنها كانت تجسد دور ابنه الفنانة نرمين الفقي.

وليس هذا فحسب وإنما خاضت الفنانة الشابة ديانا هشام تجربة التقديم التليفزيونى وذلك من خلال مشاركتها كواحدة من مذيعات برنامج «قعدة ستات» والذي كان يتم إذاعته على شاشة قناة أوربت ولكنها انفصلت عنهم.