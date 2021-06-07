دراسة جدوى مشروع إنتاج الزيوت العطرية.. البداية في «القرض»

يبحث عدد من الأشخاص عن إقامة مشروعات خاصة بهم، حتى يكون لهم دخلا خاصًا يحقق الأرباح والأموال، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، لذا تعد فكرة إنتاج الزيوت العطرية والطبية من النباتات الأكثر انتشارًا ونجاحا في الوقت الحالي، ما يجعل البعض يبحث عن «دراسة جدوى مشروع إنتاج الزيوت العطرية والطبية».

انتشار فكرة إنتاج الزيوت العطرية والطبية لاستخدامها في التجميل

وفي الفترة الأخيرة انتشرت فكرة إنتاج الزيوت العطرية والطبية من النباتات، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الإجتماعي والتي يتناول الكثير من خلالها أهمية الزيوت المستخلصة من العديد من النباتات للبشرة والشعر والتجميل والعطور والبخور، وهو ما يجعل البعض يبحث عن «دراسة جدوى مشروع إنتاج الزيوت العطرية والطبية» لمواكبة أفضل الطرق الطبيعية للتجميل.

نجاح المشروع يعتمد على توافر المحاصيل الزيتية والعطرية في مصر طوال العام

ومن جانبها، قالت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر موقعها الإلكتروني، إنها وضعت «دراسة جدوى مشروع إنتاج الزيوت العطرية والطبية» وهي كالاتي:

«دراسة جدوى مشروع إنتاج الزيوت العطرية والطبية»

1- يعتمد المشروع على توافر المحاصيل الزيتية، والنباتات الطبية والعطرية على مدار العام في مصر.

2- ترتكز فكرة المشروع على إنشاء وحدات عصر واستخلاص وتعبئة زيوت نباتية مع توقف شهر واحد للصيانة خلال العام.

3- يجب أن يتميز المشروع بالجودة العالية ومطابقة للشروط الصحية وكذلك المواصفات القياسية المصرية والعالمية.

4- السعي لإنتاج منتجات تكون صالحة للتصدير وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

دراسة جدوى استرشادية لعمل مشروع إنتاج وتعبئة الزيوت العطرية والطبية

5- وضع دراسة جدوى استرشادية لاستخلاص وتعبئة الزيوت الطبية والعطرية بطاقة 1 طن زيوت سنويًا.

6- تبلغ متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروع هي 1.8 مليون جنيه.

7- يمكن أخذ قرض ويصل متوسط حجم القرض إلى 70% من إجمالي قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.

8- تبلغ نسبة المساهمة الذاتية 30% من إجمالي قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.

تنمية المشروعات يقدم أفضل الطرق الناجحة لإنتاج الزيوت العطرية والطبية

وأضافت المنصة، أنه يمكن التقدم لإدارة تطوير المشروعات الزراعية أو لأحد فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات،​ لبحث أفضل الطرق لإقامة المشروع بطريقة ناجحة وأقل الخسائر.