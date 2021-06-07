زيادة أسعار السجائر لصالح التأمين الصحي الشامل بعد أسبوعين

تستعد شركات صناعة الدخان في مصر، لزيادة أسعار السجائر، بداية من شهر يوليو المقبل، بعد إقرار رسوم لصالح التأمين الصحي الشامل، بنحو 25 قرشا على كل علبة سجائر.

ويترقب المصريون موعد تعديل أسعار السجائر، وفقًا لقانون التأمين الصحي حول أسعار السجائر والصادر في يوليو 2018، وينص على تحصيل 75 قرشًا من قيمة أسعار السجائر «كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية»، سواء كانت محلية أو أجنبية.

زيادة كل 3 سنوات حتى عام 2027

ووفقا للقانون الجديد، سيتم زيادة أسعار السجائر كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا، علاوة على 25 قرشا مقابل القيمة المضافة سنويًا، لتصل الزيادة حتى يوليو 2027 بقيمة 1.50 جنيه لصالح التأمين الصحي الشامل.

80 مليار جنيه حصيلة مرتقبة من أسعار السجائر

وتعد زيادة أسعار السجائر والتبغ السنوية، أحد أبرز الموارد الضريبية لصالح الخزانة العامة، وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على التبغ والسجائر، بنحو 80 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022، بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، وينتهي في نهاية يونيو الحالي، وتستهدف «المالية» نحو 75 مليار جنيه حصيلة الضرائب على التبغ والدخان في موازنة العام المالي الحالي.

كانت وزارة المالية خاطبت شركات السجائر في يوليو 2020، ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، بنحو 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.

وبحسب بيان سابق للشركة الشرقية للدخان في البورصة، صعد صافي الربح خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 48% ليسجل 1.4 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8 % لتصل إلى 3.9 مليار، بسبب تحسن مبيعات السجائر المحلية، لتصل إلى 3.3 مليار بزيادة %14 عن الربع الثالث من العام المالي الماضي.