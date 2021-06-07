عاجل.. إصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» محملة بالركاب، مساء اليوم الاثنين، على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي، في نطاق محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير حركة السير على الطريق الزراعى.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - أسوان»، المار أمام قرية «الأشمونين»، التابعه لمركز ومدينة ملوي، ووجود عدد من المصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مختلفة باليد والساقين، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي الغضون، عقد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مدينة المنيا، الاجتماع الدوري للجنة المواقف، بحضور العميد هشام عبد الحكيم، مدير مباحث المرور، والدكتور أحمد رشاد، سكرتير الوحده المحلية، والمهندسة أميرة عبد الفتاح، مدير المكتب الفني والمتابعة بمجلس المدينة، لمناقشة الجهود المبذولة لحل مشكلات سائقي سيارات السرفيس الداخلي، وعدد من مواقف السيارات بالمدينة، بما يتناسب مع تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وسبل توفير وسائل الانتقال الآمن علي مدار اليوم، مع عدم الاخلال بالمتطلبات اليومية لأصحاب سيارات السرفيس.

وتم خلال الاجتماع، استعراض آليات وسبل تنفيذ مقترح استبدال سيارات الربع نقل بأخرى آدمية، ومنها البدء في تنفيذ المقترح بإحدى القرى بشكل تجريبي، ومن ثم التعميم، وتحديد موقف لكل قرية، وتوفير سيارات «فان» سعة 7 أو 8 ركاب، للعمل بالغاز الطبيعي.وإعداد مقترح بأعداد السيارات، وتحديد نقطة بداية ونهاية، وتكون جميع السيارات بلون واحد، وتشكيل لجنة لمعاينة أماكن المواقف بالقرى والمدينة، ويفتح باب التقديم من خلال الحصول على كراسة شروط ترخيص يتم اعتمادها من الجهات المختصة، وفق الضوابط الفنية الإدارية والتنظيمية، واعتماد نظام الكارتة الموحدة.