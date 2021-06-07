9 توصيات يصدرها «النواب» لحماية صناعة الدواجن المحلية

أصدرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، عدة توصيات مهمة لمواجهة معوقات صناعة الدواجن، والعمل على تطويرها.

جاء ذلك على خلفية مناقشتها للمشكلات التي يواجهها قطاع الدواجن فى مصر، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1- البحث عن آلية لإعداد قاعدة بيانات سليمة لقطاع الدواجن لاتخاذ قرارات سليمة وفقا لمعلومات دقيقة.

2- تنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية صناعة الدواجن المحلية، ووضع الية لدخول صغار المنتجين باتحاد منتجى الدواجن.

3- بحث الية وجود فروع لاتحاد منتجى الدواجن في المحافظات خاصة ذات الكثافة في تلك الصناعة، وكذلك تسهيل إجراءات ترخيص المزارع واعداد حوافز تشجيعية لمن يسعى للترخيص.

4- تشكيل لجنة لدراسة صندوق التعويضات بوزارة الزراعة لبحث الأموال الموجودة به والية للصرف في الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق لتطوير صناعة الدواجن ومواجهة الامراض الوبائية.

5- تفعيل الزراعات التعاقدية، لزيادة انتاج الذرة الصفراء المستخدمة في الاعلاف، ودراسة استيراد اقماح بمستوى وأسعار اقل لدخولها في الاعلاف لتقليل الأسعار، وتفعيل الرقابة على تداول الادوية البيطرية، لوقف تداول أى أدوية بيطرية غير مسجلة.

6- بحث مدى أهمية الإبقاء على تسجيل الأدوية البيطرية في وزارة الصحة، أو نقل ذلك الاختصاص للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

7- تفعيل دور مراكز البحوث في تطوير صناعة الدواجن، وتفعيل دور الإعلام في تغيير النمط الاستهلاكى للمواطنين من الاعتماد على الدواجن الحية الى الدواجن المجمدة والمبردة، لما لذلك من اثر طيب على صحة المواطن، أسوة بما تم من حملات توعية بشأن الاعتماد على الالبان المعبأة بدلا من الالبان السائبة.

8- حل مشكلات منتجى البيض ودعمهم فى الصادرات

9- تشكيل لجنة لتخطيط صناعة الدواجن، وإعداد خطة زمنية لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بحظر الدواجن الحية.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الدولة عازمة على دعم ذلك القطاع، لتحقيق المطلوب منه، لتغطية الاحتياج المحلي، وزيادة حجم التصدير، بما يساعد على توفير العملة الصعبة وسد عجز الموازنة.

كانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، ووجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.

وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية صناعة الدواجن في مصر، في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم ذلك القطاع الهام، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية في توفير احتياجات المواطنين من البروتين، وتعويض النقص في اللحوم الحمراء.