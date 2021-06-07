«الرفاعي»: نستهدف تطوير أكثر من 53 ألف مسكن ضمن مبادرة «سكن كريم»

قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمتحدث باسم مشروع تطوير الريف المصري بالوزارة، إن الوزارة مسؤولة عن 24 مركزا من إجمالي 51 مركزا تطورها الدولة المصرية في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك لتدشين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري ومجمعات الخدمات.

وأضاف «الرفاعي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «بالنسبة إلى مبادرة سكن كريم، فقد حصرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد مستحقيها في المراكز المستهدفة، ويبلغ الإجمالي 53886 منزل، وقد قمنا بتدشين نموذجا استرشاديا لمنزل على مساحة تتراوح ما بين 60 إلى 70 مترا، وجاري عمل المعاينات اللازمة والبدء في تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».

وتابع معاون وزير الإسكان والمتحدث باسم مشروع تطوير الريف المصري بالوزارة: «لم يتم تحديد أي مقابل رمزي خاص بالمساكن المطورة، وننسق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاختيار دهان موحد لبيوت الـ52 مركز، وكل ما توافينا به وزارة التضامن الاجتماعي سننفذه، لأننا جهة تنفيذية أما وزارة التضامن فهي الأدرى بالمستحقين».

وأردف معاون وزير الإسكان، أن الوزارة نسقت مع وزارة التنمية المحلية بشأن مجمع الخدمات الحكومية لكي توضح طلباتها، وكذا الأمر بالنسبة إلى الوزارات المعنية في أي مشروع تنفذه وزارة الإسكان: «كل المواقع التي استلمناها بدأنا فيها أعمال التأهيل والإحلال والتجديد، ونصمم النموذج الخاص بمشروع سكن كريم حتى يكون معتمدا ثم سنبدأ العمل بعد ذلك في المواقع».