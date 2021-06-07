عاجل.. شريف دسوقي يكشف لـ«الوطن» حقيقة خضوعه لجراحة جديدة في قدمه

نفى الفنان شريف دسوقى، ما تردد من أنباء عن خضوعه لجراحة جديدة في قدمه داخل أحد مستشفيات القاهرة، وهي الشائعة التي لاقت تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

حقيقة خضوع شريف دسوقي لجراحة جديدة

وقال دسوقي لـ«الوطن»، في أول تصريح له بعد جراحة بتر قدمه، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، حيث توجه بالشكر للطاقم الطبي المتابعين لحالته، مؤكدا: «الناس عاملين فوق الواجب ومفيش عمليات تانية إن شاء الله».

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عن خضوع شريف دسوقي لجراحة بتر قدمه بتاريخ 25 مايو الماض،ي عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك» قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصًا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

طبيعة الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

وكشفت بدرية سبب خضوع شريف دسوقي لهذه الجراحة في منشور آخر قائلة: «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي «سبعبع»، كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».

و اشتهر شريف دسوقي بشخصية «سبعبع» من خلال مسلسل «بـ100وش» أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، والذي عُرض في دراما رمضان قبل الماضي، كما يُعرض له حالياً فيلم «ماما حامل» الذي يشارك في بطولته إلي جانب ليلي علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، هدي الأتربى ونانسى صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.