رئيس الدستورية: العلاقة بين السلطات تقوم على التعاون وليس الفصل المطلق

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه ليس هناك ثمة فصل مطلق بين السلطات في الدولة، ولكن هناك تعاون بين السلطات، وليس فصلًا مطلقًا كما يرى البعض، موضحًا أن السلطات في الدولة يحدث بينها نوع من أنواع التعاون، كما أن هذه السلطات تُعد شبكة مع بعضها في النظام القانوني للدولة، فلابد أن يكون هناك نوعًا من أنواع التوازن والتعاون بين السلطات في مصر.

وأضاف «مرعي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أنه طبقًا للدستور المصري، فإن السلطة التشريعية تتولى عملية التشريع بصفة أساسية، لكن الدستور سمح، كنوع من أنواع التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية، أن يُعطي للسلطة التنفيذية في بعض الحالات وبشروط معنيه دورًا تشريعيًا، وذلك أعطى للسلطة التشريعية ممارسة جزء من اختصاص السلطة التنفيذية.

وأردف رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن الفصل المطلق والتام بين السلطات لم يعد موجودًا في الحياة الدستورية في مصر، إنما هناك فصل يتسم بالتعاون وليس فصلًا مطلقًا، كون هناك تعاون مشترك بين السلطات الثلاثة في الدولة لأنهم هم نظام الحكم وهم أساس نظام الحكم في الدولة، فلا يعقل أن يكون هناك فصل مطلق بين السلطات، فحتى نُحقق الدولة القانونية والمشروعية في الدولة لابد أن يكون هناك نوعا من أنواع التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى نصل لحكم قانوني سليم.