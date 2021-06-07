19 دولة تستقبل المواطنين والمقيمين بالإمارات دون حجر صحي.. تعرف عليها

ارتفع عدد الدول التي أصبحت تستقبل المسافرين من الإمارات، دون الحاجة لحجر صحي، إلى 19 دولة، بعد إعلان إسبانيا فتح حدودها أمام الزوار الدوليين المحصنين بالكامل، اعتبارا من اليوم الإثنين.

وأصبح بإمكان المسافرين الإماراتيين والمقيمين الذين يخططون، لقضاء عطلاتهم الصيفية، الاختيار من بين أكثر من 30 مدينة، في 19 دولة عبر شبكة خطوط طيران الإمارات.

واعتبارا من يوليو المقبل، ستسير طيران الإمارات أكثر من 280 رحلة أسبوعيا، من دبي إلى مدن في أوروبا، الولايات المتحدة، الشرق الأوسط، إفريقيا، والجزر السياحية الشهيرة.

وإسبانيا هي أحدث دولة أوروبية ترحب بعودة السياح، اعتبارا من 7 يونيو الجاري، وسيتمكن السياح من دخول إسبانيا، إذا كانوا تلقوا اللقاح بالكامل، قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ السفر، أو يمكنهم إبراز نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد-19»، أُجري قبل 48 ساعة من الوصول.

وسيحتاج المسافرون إلى تقديم شهادات التطعيم عند الوصول، وأن يكونوا قد تلقوا اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية EMA، أو أحد اللقاحات المدرجة في قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية، من بينها «فايزر، بيونتيك، سينوفارم، وأسترازينيكا».

ويسمح للأطفال غير المطعمين الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام بالدخول مع ذويهم الحاصلين على اللقاح، أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم على ستة أعوام، فيحتاجون إلى إبراز نتيجة اختبار «PCR» سلبية.

وينبغي على المسافرين الدوليين أيضا تعبئة نموذج المراقبة الصحية «FCS» عبر الإنترنت قبل الوصول، وفق ما ذكرت وكالة وام.

وتشغل طيران الإمارات، حاليا 5 رحلات أسبوعيا إلى مدريد، و4 رحلات أسبوعيا إلى برشلونة، وتخطط لإضافة المزيد مع تنامي الطلب على السفر.

ومع تقدم برنامج التطعيم عبر العالم وتطبيق بروتوكولات السفر الآمن، فإن مزيدا من الدول تتخذ خطوات نحو فتح حدودها للسفر والسياحة من وإلى دولة الإمارات.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات في القارة الأوروبية الاستمتاع بسفر مريح من دون حجر صحي إلى كل من قبرص واليونان وإيطاليا وروسيا وتركيا وإسبانيا وفرنسا، اعتبارا من 9 يونيو.

وفي الشرق الأوسط، يمكن للعملاء العودة إلى التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم أو الاستمتاع بعطلة في الأردن ولبنان والبحرين ومصر.

ولمحبي البحر، توفر طيران الإمارات رحلات إلى جزر المالديف وسيشيل، كما أعلنت مؤخرا أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى فوكيت اعتبارا من 2 يوليو المقبل. وفي إفريقيا يمكن الاستمتاع بجولات المدن والمنتجعات الفاخرة في كل من المغرب وكينيا وتنزانيا.

وأصبحت الولايات المتحدة بفضل التقدم السريع لبرنامج التطعيم تحظى بشعبية متنامية في أوساط السياح، وتسير طيران الإمارات حاليا رحلات إلى 11 وجهة في الولايات المتحدة، وستضيف ميامي كوجهة جديدة في 21 يوليو المقبل.

وتشغل الناقلة أيضا طائرة A380 إلى عدة مدن عالمية هذا الصيف، بما فيها نيويورك ولوس أنجلوس، كما تواصل مكسيكو سيتي استقبال السياح ورجال الأعمال وستستأنف طيران الإمارات خدمتها إلى المدينة اعتبارا من 2 يوليو المقبل.

وتواصل طيران الإمارات تعزيز شراكتها مع فلاي دبي، حيث وسعت الشبكة المشتركة وبرنامج الرحلات إلى 48 مدينة في 33 دولة، دون الحاجة إلى حجر صحي هذا الصيف، ما يوفر أمام المسافرين خيارات أكثر من أي ناقلة أخرى في المنطقة.

وتعمل طيران الإمارات أيضا على تطوير إمكانات «جواز سفر أياتا» على رحلاتها إلى كل من «برشلونة، موسكو، إسطنبول، نيويورك، جون كينيدي، مدريد، وهيثرو»، مع خطط لتوسيع نطاق جميع رحلاتها بحلول يوليو المقبل، بالإضافة إلى التحقق من دون أوراق من السجلات الطبية المتعلقة بـ«كوفيد-19»، من خلال شراكتها مع هيئة الصحة بدبي.