ارتفاع اصابات كورونا في الإمارات إلى 281546 حالة.. وغزة صفر وفيات

أعلنت وزارة «الصحة ووقاية المجتمع» الإماراتية، إجراء 140477 فحصا جديدا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

‎وأشارت الوزراة الإماراتية، إلى تسجيل 3591 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 281546 حالة.

‎وقالت الصحة الإماراتية، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا إلى 798 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية، إلى تسجيل 3820 حالة شفاء جديدة من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من كورونا إلى 255304 حالات.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا بلغ 133253 إصابة.

واشارت الوزارة العمانية، إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 1522.

وأضافت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد بلغ 126334.

ارتفاع إجمالي إصابات قطر إلى 249137 حالة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 277 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 249137 إصابة.

وأشارت الوزارة القطرية، في بيان، إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 244 حالة.

وأضافت الصحة القطرية، أنه تم تسجيل 123 حالة شفاء من كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيروس إلى 144981.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم، تسجيل 5 وفيات، و470 إصابة جديدة بكورونا، و729 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجل أية حالات وفاة لأول مرة منذ نحو شهرين مع تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 49834 إصابة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 412 حالة لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من كورونا في القطاع إلى 44378 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.