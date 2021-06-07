رئيس «مصر للطيران» يوضح ضوابط السفر لأوروبا والدول العربية

كشف عمرو نبيل، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن قواعد السفر للمصريين لدول الخارج، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لا يسمح بالزيارة إلا في الحالات العلاجية، أو لمّ شمل العائلات، أو الدراسة، أو من لديهم إقامة، مشددًا على أن كل دولة أوروبية لها ضوابط معينة، وعلى سبيل المثال هولندا تسمح بالسفر لمن لديهم إقامات، وإقامات دبلوماسية، ويجب أن يكون لديهم «PCR» سلبي، قبل السفر بـ72 ساعة.

وأضاف «نبيل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن فرنسا ما زالت تغلق ولا تسمح بالسفر إلا للمقيمين أو تأشيرات علاجية أو دراسية فقط، أما إسبانيا فمن المقرر أن تفتح خلال يومين ولكن يجب على المسافرين الحصول على التطعيم، ويجب أن يكون لديهم «PCR» سلبي، قبل السفر بـ72 ساعة، ويجب أن يكون لديه QR code الخاص بالتسجيل في معامل التحاليل، لكي لا يحدث أي تلاعب في نتيجة التحاليل، مشيرا إلى أن وزارة الصحة هي التي تصدر هذه الأكواد.

وتابع رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن بعض البلاد مثل ألمانيا تشترط أن يكون لدى المسافرون تحليل «PCR» سلبي، قبل السفر بـ72 ساعة، أو شهادة تحليل موازي للـ«PCR»، وتعرف بـ«أنتي جين»، ويستثنى من ذلك الأطفال، أو الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، والمتعافين الذين مر على تعافيهم أكثر من 28 يوما.

وأشار إلى أنهم فوجئوا بوضع مصر على القائمة الحمراء البريطانية في السفر، موضحا أن خط لندن كان يعمل بعدد كبير من الركاب على كل طائرة، وابتداء من يوم الثلاثاء سوف يعملون بطائرة صغيرة، مؤكدا أنهم لا يعلمون سبب وضع مصر في القائمة الحمراء.

أما عن الولايات المتحدة وكندا، فأشار إلى أن الولايات المتحدة فمتوحة لكل التأشيرات، ولكن كندا عليها قيود ولا تسمح إلا للأقارب أو الدراسة، وتطلب عمل مسحة، ولكن أمريكا لا تطلب عمل مسحة.

وكشف أنه بالنسبة للدول العربية فإنه مسموح بالسفر للمقيمين والناس العاديين ولكن مع فحص «PCR»، وفي البحرين يجب الحصول على تحليل «PCR»، وأيضا QR code، ولكن الأردن ولبنان متاحان للدخول.