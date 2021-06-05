بلاغ يطالب بمنع محمد رمضان من السفر: تهرب ضريبي وكسب غير مشروع

تقدم سمير صبري المحامي، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في بلاغه ضد الفنان محمد رمضان يتهمه بالتهرب الضريبي وإخفاء الأموال في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على «انستجرام»، مطالبًا بمنع الفنان من السفر خارج البلاد.

البلاغ: مقطع فيديو رمضان به اعترافات تشكل أركان جرائم عديدة

وذكر «صبري» في بلاغه، أن المبلغ ضده نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو ورد فيه العديد من الاعترافات التي تشكل أركان جرائم عديدة وذلك بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب، متابعًا أنه جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك الـ CIB يقولي الدولة تحفظت على فلوسك.. وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم.. مستورة».

رمضان اعترف بإخفاء مبالغ طائلة من الأموال في منزله

وتابع المحامي، أن ما تداوله المبلِّغ ضده يعتبر اعترافاً صريحاً منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يُسأل عن مصدرها وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال وذلك لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال، مشيرًا إلى أنه لما كان ذلك وكان ما صرح به المبلغ ضده يشكل معه أركان جريمة التهرب الضريبي والكسب غير المشروع.

تحريك دعوى جنائية ومنعه من السفر

وأكد «صبري» أن ذلك الأمر الذي يلتمس معه المبلغ التحقيق فيما ورد ببلاغه وتحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضده وإصدار الأمر بالتحفظ علي أمواله ومنعه من السفر خارج البلاد لحين التحقيق معه فيما ذكره فى الفيديو.