إسكان فوق متوسط.. تفاصيل مشروع تطوير عواصم المدن بالمنيا

مشروع ضخم يستهدف إنشاء 78 عمارة على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بطريق مصر أسوان بحي غرب مدينة المنيا، ويقام على مساحة 41 فدانا، تم تخصيصها ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تحت إشراف صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، يعد مشروعا قوميا، ومبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستغلال الأراضي غير المستغلة، لإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

وأضاف المحافظ أن رئيس الوزراء، وجه بحصر الأراضي التي يمكن الاستفادة منها، وقد تم اختيار موقع أرض المحلج، لإنشاء مجمع سكني، يضم كافة الخدمات، حيث يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، والتي تتمثل في المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة، وللقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتي تهدد حياة سكانها، والذين عانوا سنوات عدة من الإهمال والعشوائية.

وعقد محافظ المنيا اجتماعا لمناقشة الأعمال الخاصة بتوصيل المرافق لـ78 عمارة، بحضور وفد من إدارة المهندسين العسكريين، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة إيمان عبد الرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي قطاعات الغاز والكهرباء وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحي وجاري تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة لمياه الشرب، موجها بإزالة كافة العقبات أمام المشروع الذي سيضم كافة الخدمات.

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