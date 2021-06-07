جمعية الكومبارس عن مساعدة فاطمة كشري: «إحنا عاوزين اللي يساعدنا»

قال إبراهيم عمران، رئيس جمعية الكومبارس، إنّ الموارد المالية للجمعية ضعيفة للغاية، فيما ينفق من ميزانيته الخاصة عليها، لاسيما الإيجار الشهري للمقر، مؤكدًا أنّ الجمعية ليست في مقدرتها تقديم الرعاية الطبية اللازمة لـ فاطمة كشري، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وأكد إبراهيم عمران، لـ«الوطن»، أنه يُحرص على التواصل مع فاطمة كشري، بشكلٍ يومي، من إجراءها عملية الفتاق في شهر مارس الماضي، بشأن الاطمئنان على حالتها الصحية، متابعًا: «الجمعية مش هتقدر تساعدها ماديًا أو توفير الرعاية اللازمة لها.. الجمعية عاوزة اللي يساعدها».

وأوضح أنّ أعضاء الجمعية، لا يُسددون الاشتراك السنوي منذ وقتٍ طويل، ما أسهم في فقر الموارد المالية للجمعية، قائلًا: «بدفع الإيجار من جيبي كل شهر.. وممكن أقفلها من أي وقت طالما محدش بيسأل».

مسيرة فاطمة كشري

وفاطمة كشري، إحدى أشهر الكومبارسات، ولقبت بفاطمة كشري بسبب مهنة والدها، وظهرت منذ أيام مع الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة dmc، وأكدت أن دخولها التمثيل جاء بالصدفة، عندما ذهبت لشارع عماد الدين لشراء ثلاجة، فوجدت زحاما شديدا في مكان لاختبار الوجوه، وبالفعل قدمت وتم قبولها، وأصبحت أشهر وجوه الكومبارسات المعروفة.

فاطمة كشري في جمال الحريم

وكانت آخر أعمال فاطمة كشري الفنية، من خلال مسلسل «جمال الحريم» للفنانة نور اللبنانية، الذي عُرض مؤخرًا عبر قناة «dmc»، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدرت بعض الحلقات محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

ومسلسل «جمال الحريم»، من بطولة الفنانة نور، وخالد سليم، ودينا فؤاد، والفنان القدير صلاح عبدالله، وأشرف مصيلحي، وحازم سمير، وإيهاب فهمي، وأمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

صدفة في حياة فاطمة كشري

وفي أحاديثٍ تليفزيونية عدّة، روت فاطمة كشري، كواليس دخولها عالم التمثيل، التي قادتها الصدفة إلى عالم الشهرة والأضواء، حيث قالت إنه خلال زيارتها لشارع عماد الدين، لشراء ثلاجة لأمها وأخواتها البنات بعد وفاة والدها، جذبها تجمع من الفنانين وكاميرات وإضاءة تملأ المكان عن بكرة أبيه.

وأكدت فاطمة كشري، أنها ذهبت إليهم قائلة لهم «إنتوا مين»، فرد عليها أحدهم «إحنا بنصور فيلم» فعشقت «كشري» التمثيل بعد رؤيتها المشهد الذي تم تصويره أمامها وقررت على الفور أن تذهب إلى المسؤول داخل العمل عن الكومبارس ليسند إليه دورا في «صراع الأحفاد» و«كتيبة الإعدام».