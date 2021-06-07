حريق مصنع السلام.. محدود وتمت السيطرة عليه دون خسائر

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء انتصار منصور، من السيطرة على حريق محدود، نشب فى مصنع بمدينة السلام، وانطلقت عربات الإطفاء إلى مكان حريق مصنع السلام، وسيطرت عليه، قبل امتداده لمبان مجاورة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو إصابات.

حريق مصنع السلام:

البداية كانت بتلقي الحماية المدنية، بلاغا باندلاع النيران في مصنع مخصص للصناعات الخفيفة والألعاب في مدينة السلام، ودفعت الحماية المدنية بعربتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بشكل تام قبل امتدادها وأخمدتها، وأجرت عمليات التبريد.

تحرير محضر:

وانتقلت قوة من قسم شرطة السلام، إلى مكان الحريق، وفرضت كردونا أمنيا حول المكان، واستمعت لأقوال العاملين فى المصنع وشهود العيان، وحررت محضرا أوليا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمعاينة مكان الحادث، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وإعداد تقرير حول الحادث، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه فى الحريق، وطلبت تحريات المباحث.

جهود الحماية المدنية:

وتتعامل الحماية المدنية، يوميا، مع عشرات البلاغات من الحرائق في المنشآت والشقق السكنية، حيث يبذل رجالها ضباطا وأفرادا جهودا مضنية للمساعدة في السيطرة على الحرائق، ويتم الاستعانة والدفع بعدد كبير من العربات، للسيطرة على الحرائق، خاصة تلك التي تندلع في أماكن مأهولة بالسكان، تحسبا ومنعا لامتدادها إلى مبان ملاصقة لتلك التي تندلع فيها النيران.

ولا يقتصر دور الحماية المدنية على إطفاء الحرائق، بل تتحرك استجابة لبلاغات أخرى، كتوقف المصاعد بين الطوابق، وتُظهر هذه المواقف درجة الجاهزية العالية التي يتمتعون بها.