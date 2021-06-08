مذكرة تفاهم بين «إي تاكس» و«ساب مصر» لدعم التحول الرقمي الضريبي

وقَّعت شركة SAP LLC مصر مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax، الشركة التابعة لوزارة المالية بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بهدف تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في مصلحة الضرائب، والذي يأتي في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة.

وبموجب المذكرة، ستعمل SAP وE-Tax على تطوير فرص التعاون فى مجال التحول الرقمي بمصر، بالإضافة إلى تمكين شركة E-Tax من تعزيز دورها فى تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية ومقدمي خدمة الفاتورة الإلكترونية وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والاحتيال الضريبي.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax على أهمية الاتفاقية قائلاً «تعمل E-Tax على تقديم الخدمات التكنولوجية المتخصصة ومشروعات التحول الرقمي والاستشارات التكنولوجية وتوفير كافة الموارد البشرية ذات الخبرات والخدمات المتخصصة لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية والارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية ، حيث بذلت الحكومة جهودا مُثمرة في بناء نظام رقمي متكامل لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وبما يسهم فى تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات».

ومن جانبها، أعربت هدى منصور، العضو المنتدب لشركة SAP مصر عن سعادتها بتوقيع تلك الاتفاقية مع E-Tax، مؤكدة أن التحول الرقمي لم يعد خيارا نحو التنمية الشاملة، بل ضرورة، قطعت فيها معظم دول العالم خطوات كبيرة، وتسعى SAP إلى تطويع تقنياتها الحديثة في تقديم أفضل الخدمات في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية نحو تطبيق المنظومة الرقمية في كل الأعمال، خاصة وأن التعاون بين SAP والحكومة المصرية في مشروع ميكنة الضرائب سيساهم بلا شك في زيادة الحصيلة الضريبية، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة وتوفير طرق سداد أكثر سهولة وآمنًا.