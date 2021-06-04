مستشار رئيس الوزراء يعلن حل أكبر مشكلة في مصر بفضل التحول الرقمي

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن من أكبر المشكلات في تاريخ مصر، كانت في تنفيذ الأحكام، حيث يصدر الحكم، والمتضرر لا يستطيع أخذ حقه، لأن الشخص المحكوم عليه، يأتي له المُحضر و«يخلص أموره معاه»، ويغير عنوانه، وبالتالي من الصعب الإمساك به بسهولة.

وأضاف «محمود»، خلال لقاء ببرنامج «رأي عام»، المذاع على شاشة قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن وزارة الاتصالات وعدة جهات، استطاعوا حل هذه المشكلة، حاليا يتم إصدار الحكم على شخص بدون تدخل بشري، قاعدة بيانات وزارة العدل وحدها تتولى الأمر، تخطر كل الجهات التي تقدم خدمة جماهيرية، بمنع صاحب هذا الرقم القومي في تقديم له خدمة، وإخطاره بوجود حكم عليه.

وتابع: «الشخص دة لو رايح يجدد رخصة العربية، مش هيتجددها له، لو رايح يطلع بطاقة، مش هيطلوعها له، هيتقاله حضرتك عندك حكم في القضية رقم كذا، فممنوع أي خدمات حكومية لحد ما تروح تخلصها وتيجي».

وواصل: «وأنا حصل مع صديق عزيز ليا كان رئيس مجلس إدارة شركة وسابها بقاله 3 سنين وراح يجدد رخصة سلاح لقيته بيكلمني وبيقولي ألحقني رفضوا عشان عندي قضية عمري ما سمعت عنها، بس لما راح طلعت بالفعل عنده قضية قديمة وخلصها، انت حليت مشكلة طول عمر البلد مش عارفة تحلها ببرنامج واحد».

ولفت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أكثر القيادات التي أعطت اهتماما للتحول الرقمي، حيث وجه بالتركيز الكبير في هذا الملف، ولكي يستطيع المواطن معرفة ما حدث منذ 2014، فإن وزارة الاتصالات والجهات المعنية انتهوا من أهم خطوة، وهي قواعد البيانات.

وأوضح أنه لكي يتم نقل مصر إلى الصورة الرقمية، أول خطوة لذلك لابد أن تتوفر كل البيانات الخاصة بكل الوزارات والهيئات «ديجيتال»، وهذه أول خطوة بفضل جهود وزارة الاتصالات وبعض الأجهزة «الحقيقة إعجاز».