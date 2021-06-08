دراسة جدوى مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات.. فرصة ذهبية لربات البيوت

تعتبر صناعة حفظ الأغذية، من الصناعات التي تنتشر في البلدان ذات الإنتاج الزراعي الوفير، وتعد مصر من البلدان الزراعية وفيرة الإنتاج، لذلك يبحث عدد من الأشخاص عن دراسة جدوى مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات.

مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات له العديد من العوامل للنجاح

وقالت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المنتجات المجففة تعد إحدى أهم المنتجات الغذائية المحفوظة، لما تتسم به من مقاومة كبيرة لعوامل التلف ولمدة زمنية طويلة نسبيا، يضاف إلى ذلك قلة تكلفة التجفيف سواء بالنسبة للآلات المستخدمة أو مصروفات التشغيل أو التخزين، ويبحث العديد عن دراسة جدوى مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات، لأن هذه الصناعة والمنتجات استخدامها في الكثير من الصناعات الغذائية ولها العديد الفوائد الصحية.

طرق جديدة لتجفيف الفاكهة والخضروات لم تكون موجودة سابقاً

ويهدف المشروع إلى استخدام مجفف شمسي للخضراوات والفاكهة مطور بشكل علمي يمكن من خلاله التحكم في درجات الحرارة والرطوبة للحصول على منتج زراعي مجفف بشكل جيد وبجودة عالية ويحقق الجوانب الشكلية والصحية المطلوبة والتي لم تكن موجودة في الطرق التقليدية للتجفيف المنتشرة على مستوى الريف المصري​، وهو ما توفره دراسة جدوى مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات.

دراسة جدوى مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات

وفيما يلي نستعرض أبرز النقاط والأمور المطلوبة في دراسة جدوى مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات، وفق منصة المشروعات الصغيرة:

1- تتوفر المنتجات المطلوبة لبدء العمل والمتمثلة في الخضروات والفاكهة في السوق المصري طوال العام.

2- يلزم هذا المشروع ارض لا تقل مساحتها عن 120 متر مربع، بينها مساحه قدرها 40 متر مربع مكشوفة.

يوفر المشروع فرص عمل جيدة بحسب دراسة جدوى مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات

3- يحتاج المشروع الي حوالي 5 أفراد للعمل به.

4- يحتاج المشروع الي حوالي 165 ألف جنيه لشراء المعدات والمستلزمات الخاصة بالتصميم والتحقيق والتغليف والتعبئة.

5- توفير 11 ألف جنيه للعمالة شهرياً.

6- تحديد مبلغ 13 ألف و800 جنيه مقابل الخامات والمنتجات من الفاكهة والخضروات شهريا.

7- من المتوقع أن تبلغ إجمالي قيمة المبيعات في دور رأس المال حوالي 47 ألف جنيه شهريا.