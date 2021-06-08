وزير الصحة الإسرائيلي يخطط لمنافسة نتنياهو على رئاسة حزب الليكود

قالت قناة «كان» العبرية الرسمية، إن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أبلغ قياديين في حزب «الليكود» (يمين)، بعزمه منافسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على رئاسة الحزب.

وأضافت «كان» أن إدلشتاين التقى فاعلين بارزين في الحزب، وطلب دعمهم لخلافة نتنياهو.

وقال إدلشتاين، في محادثات مغلقة: «يجب استبدال نتنياهو (71 عاما)»، الذي يترأس الحزب منذ 16 عاما.

ونقلت القناة عن مصادر في «الليكود» لم تسمها إن نتنياهو يخطط لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب في أقرب وقت لتجديد الثقة به.

ويشعر قياديون في «الليكود» أن حكم الحزب بات في خطر، مع إعلان الائتلاف الحكومي بين «لابيد- بينيت»، والذي سيُعرض على «الكنيست» (البرلمان/120 نائبا)، في 14 يونيو الجاري.

وسيتناوب يائير لابيد، زعيم حزب «يوجد مستقبل» (وسط)، ونفتالي بينيتن، زعيم حزب «يمينا» (يمين)، على رئاسة الحكومة، التي ستضم أحزابا يمينية ووسطية ويسارية و«القائمة العربية الموحدة» (4 نواب)، برئاسة منصور عباس.

وفي حال منح «الكنيست» الثقة لهذه الحكومة (بأغلبية 61 نائبا)، فستنهي 12 عاما من حكم نتنياهو، كأكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في السلطة.

وتعليقا على ما نسبته القناة لوزير الصحة، قالت مكتب إدلشتاين إن «المهمة المشتركة لنا جميعا هي إفشال الحكومة التي تعتمد على أصوات الحركة الإسلامية (يقصد القائمة العربية)».

وأضاف: «عادة ما يُطلع وزير الصحة الجمهور بصوته على كل ما يتعلق بالقرارات المهمة، وليس من خلال مصادر مجهولة».

وفي 2019، نافس جدعون ساعر، رئيس حزب «أمل جديد» حاليا، نتنياهو على رئاسة «الليكود»، لكنه خسر أمامه.

وأبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في 5 مايو الماضي، بفشله في تشكيل حكومة، مع انتهاء مهلة 28 يوما، ليتم تكليف «لابيد» بالمهمة، حيث أبلغ الرئيس، الأربعاء، بتمكنه من تشكيل الحكومة.