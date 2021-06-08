أسعار المصيف في الغردقة 2021‪

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار المصيف في الغردقة لما تحويه من شواطئ تمتد إلى أكثر من 40 كيلو مترا، وتضم الغردقة حوالي 150 فندقا ومنتجعا سياحيا بين ثلاث وأربع وخمس نجوم، بالإضافة إلى العشرات من الشاليهات للإيجار باليوم ومئات الشقق الفندقية والشقق المفروشة وبيت الشباب الدولي والمدينة الشبابية بالغردقة.

أرخص أسعار المصيف الغردقة

بيت الشباب الدولي وهو عبارة عن غرف سكنية على شاطئ ويقع شمال مدينة الغردقة وتكلفة الفرد 50 جنيها شاملة تكلفة سرير داخل غرفة بها خمسة أشخاص وشامل فطار ورسوم الشاطئ مجانية، بينما تكلفة الفرد في غرفة ثلاثية بها حمام خاص 85 جنيها للفرد شاملة الإفطار واستخدام الشاطئ مجانا.

نادي الرياضات البحرية الذي يتبع وزارة الشباب والرياضة ويحوي فندقا سياحيا وشاليهات وحمام سباحة أوليمبي وشاطئ ومارينا المراكب السياحية وتكلفة الغرفة 400 جنيه لفردين بالفطار واستخدام الشاطئ ويقع على الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة.

يوجد بيت الشباب الدولي التابع لوزارة الشباب والرياضة َهو مقتصر على الرحلات الجماعية ويكون التواصل بخطاب من إحدى المصالح الحكومية والخاصة والقطاع العام أو الوزارات والهيئات الحكومية.

أسعار شاليهات المصيف بالغردقة

تحوي الغردقة عددا من الشاليهات ويتراوح إيجار الشاليه بين 400 جنيه حتى 700 جنيه في الليلة الواحدة ويكون مفروشا ومجهزا بجميع الأجهزة الكهربائية وغرفة نوم وحمام ويقع على البحر مباشرة داخل كمبوند وحمام سباحة خاص وشاطي خاص ويبدأ الإيجار من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الحادية عشر صباحا لليوم التالي.

أسعار فنادق الغردقة

تضم الغردقة عددا من الفنادق، حيث يبدأ التصنيف من ثلاثة نجوم وأربعة وخمسة نجوم حيث أرخص أسعار للغرفة الدبل «2 فرد» في الليلة الواحدة للفنادق الثلاثة نجوم من 800 جنيه وأرخص أسعار الفنادق الأربعة نجوم 1200 جنيه وأرخص أسعار الخمسة نجوم 1800 جنيه وتشمل هذه الأسعار الإقامة وجميع المأكولات والمشروبات بالمجان خلال اليوم، وذلك حسب مستوى الخدمات المقدمة وإمكانيات الفندق من غرف وحمامات السباحة وشواطئ وألعاب مائية ومستوى المطاعم بها.