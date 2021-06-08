أسعار المصيف في الساحل الشمالي 2021.. تصل إلى 15 ألف جنيه في الليلة

ترتفع أسعار المصيف في الساحل الشمالي 2021، عن أسعار مصيف مطروح نسبيا، طبقا للإمكانات الموجودة في الساحل عن مطروح، خاصة في المنتجعات السياحية الكبيرة، والقرى المتطورة، والتي يوجد بها جميع سبل الراحة والأمان، ويستمتع بها المصطافون على مدار موسم الصيف، كما يحرص بعض الأسر على قضاء موسم الصيف بالكامل في الشالية أو الفيلا الذي يمتلكونه في الساحل، أو إيجار شاليه، لفترة طويلة، في ظل الأجواء الجميلة والمعتدلة فى الساحل الشمالي، على مدار الموسم.

أسعار المصيف في الساحل الشمالي 2021.. تصل لـ15 ألف جنيه في الليلة

تتراوح أسعار المصيف في الساحل الشمالي 2021، ما بين 500 جنيه وحتى 15 ألف جنيه إيجار الليلة الواحدة للفيلا، في ظل الإقبال الكبير على الساحل على مدار موسم الصيف، من المصطافين الذين يتوافدون من مختلف محافظات مصر، خاصة القاهرة والجيزة وهما أكثر المحافظات التي يعشق سكانها قضاء المصيف في الساحل، كما يستقبل الساحل مصطافين من مختلف الدول العربية، وتنشر «الوطن» أسعار المصيف في الساحل الشمالي 2021، وهى كالتالى:

- الشاليه غرفة واحدة وصالة الإيجار يبدأ من سعر 500 وحتى 1000 جنيه.

- الشاليه الغرفتين إيجار بسعر من 1000 وحتى 2000 جنيه.

- الشاليه ثلاث غرف من 2000 حتى 3000 جنيه.

- الشاليه الدوبلكس بسعر من 3000 وحتى 4000 جنيه حسب تجهيزه.

- فيلا بحمام سباحة إيجار بسعر من 5000 حتى 15 ألف جنيه حسب التجهيزات من 4 غرف وحتى 7 غرف.

- الفيلات التى تطل مباشرة على البحيرات، برؤيا كاملة، تبدأ من 6000 حتى 8000 جنيه.

شرائح يستهدفها مصيف الساحل الشمالى 2021

ويستقبل الساحل الشمالى مصطافين من الطبقات فوق المتوسطة والطبقة الأرستقراطية، ورجال الأعمال، وأصحاب المناصب، والعاملين في السلك القضائي، والنيابة العامة، والشرطة والقوات المسلحة، والأثرياء، والأمراء من دول الخليج، نظرا للرفاهية التي تتمتع بها، القرى السياحية والمنتجعات به، فى ظل تأمين من الشرطة ودوريات لجميع القرى والمنتجعات والفنادق فى الساحل الشمالي.