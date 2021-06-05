ضمن مبادرة مصر بلا غرقى.. مطروح تدرب غطاسين لحماية شواطئ الساحل الشمالي

الحفاظ على أرواح المواطنين هو الهدف الرئيسي، وراء تدريب شباب من مطروح وإعدادهم لتوزيعهم علي جميع الشواطئ في مطروح والساحل الشمالى، على مدار موسم الصيف 2021، وذلك من خلال خطة وضعتها محافظة مطروح بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذى شهد انطلاق أول تدريبات لإعداد مجموعة كبيرة من الغطاسين لنشرهم على السواحل، داخل الشواطئ، والتقى مع قيادات من اتحاد الغوص في مطروح، لتبدأ مرحلة جديدة يقوم من خلالها الجهاز التنفيذي بمساعدة الشباب الهاوي، بشكل علمي وعملي، وإعداده جيدا وتسليمه شهادة معتمدة يستطيع من خلال القيام بواجباته فى الإنقاذ.

تدريب 52 غطاسا تحت شعار مطروح بلا غرقى

أطلقت محافظة مطروح مبادرة «مطروح بلا غرقى»، وأعلنت من خلال مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للغوص عن تدريب الشباب الراغبين، فى تعليم فنون الغطس لحماية الشواطئ من الغرقى، وتوفير فرص عمل للشباب في مطروح والساحل الشمالى.

وقال الكابتن أشرف البوكل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إنه تم تدريب 52 شابا من أبناء مطروح ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية «مصر بلا غرقى»، وذلك في شاطئ مبارك العام، لتدريب الشباب للعمل في الإنقاذ بالشواطئ، وتراوحت أعمال الشباب الذين خضعوا للتدريب ما بين 18 سنة وحتى 40 عاما، واستمرت فعاليات التدريب على مدار 5 أيام مستمرة، معظمها كان تدريبات عملية في البحر بعد محاضرات عن فنون الغوص والإنقاذ.

كارنية وشهادة من الاتحاد المصري للغوص للغطاسين بعد تدريبهم

وتسلم جميع الشباب الذين اجتازو الدروة التدريبية بنجاح، كارنيهات، وشهادة معتمدة للعمل على الشواطئ، وذلك بعد أن نظم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، اختبارات نظرية وعملية للمشاركين في الدروة التدريبية، والتى عقدت محاضراتها فى قاعة مكتبه مصر العامة بمدينة مرسي مطروح، وعلى الشواطئ بمطروح، حسب الدكتور حازم الروبي، مدرب دولي بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ، والذى أكد لـ «الوطن»، أن تدريب الغطاسين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «مصر بلا غرقى» تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

عمل الغطاسين على الشواطئ في مطروح والساحل الشمالى

الكارنيهات والشهادات المعتمدة التي سيحصل عليها الشباب المتدربون، والذين تم تأهيلهم وإعدادهم للعمل غطاسين، تسمح لهم بالعمل فى الإنقاذ على الشواطىء في مطروح والساحل الشمالى، فى القرى السياحية والمنتجعات، والفنادق، على شواطىء خاصة، أو العمل على الشواطىء العامة، التابعة لمجالس المدن ومحافظة مطروح.

وأكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه سيتم الاختيار من بين الشباب الغطاسين، مجموعة وتوزيعهم على الشواطئ العامة في مدينة مرسى مطروح للعمل على مدار موسم الصيف 2021.

وأعلن مجلس مدينة مطروح بالفعل عن احتياجه لمنقذين للعمل في الشواطئ العامة بأعمار من 18 وحتى 40 سنة، بمرتبات متميزة.