«الداخلية» تعلن تنفيذ تحويلات مرورية بسبب توسعة الدائري

أعلنت وزارة الداخلية عن بعض التحويلات المرورية وذلك تزامناً مع استكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائري مع محور الأوتوستراد ضمن مشروع توسعة الدائري، وقررت الأجهزة الأمنية الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي، ويرغب في الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبرى الحضارات فمناطق الكورنيش.

استقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بالاتجاهين لوضع الدعامات الساندة لأعمال التوسيعة، الاستبقاء على عرض (10) أمتار بكل اتجاه لخدمة الحركة المرورية الطولى، على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/6/2021 ولمدة شهر.

وأكد وزارة الداخلية، في بيانها الذي نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.