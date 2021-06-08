ضبط شابين بتهمة فبركة صورة فاضحة ونسبها لرادار المرور

أعلنت وزارة الداخلية أن ضبطت المتهمين بفبركة صورة ضوئية لأحد النماذج المرورية متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة في وضع غير لائق بزعم أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية، ونشرها عبر موقع «فيس بوك» وبعض المواقع الإلكترونية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على نشر الصورة المشار إليها، بسؤال الأول (طالب، مقيم بمحافظة الشرقية) أقر باهتمامه بمجال السيارات ومتابعة أنواعها وأنه شاهد الصورة حال مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقام بإعادة نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه.

وبسؤال الثاني (متعهد حفلات، مقيم بالقاهرة) أقر بقيامه بنشر الصورة المشار إليها عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بغرض السخرية وجذب الانتباه والحصول عل عدد أكبر من المتابعيين نظراً لطبيعة عمله.

واعترف المتهمان بحذف الصورة المشار إليها عقب انتشار ردود فعل سلبية حيالها.