حقيقة منع السيدات تحت 40 عاما من الإقامة بالفنادق «دون محرم»

نفى مصدر أمني ما جاء بدعوى قضائية بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللاتى تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون محرم.

وأكد المصدر عدم وجود ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية فى هذا الشأن.

وكانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة السبت 5 يونيو، لنظر الدعوى التي رفعها المحامي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت برقم 48010 لسنة 75 قضائية والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.