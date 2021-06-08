إصابات كورونا عالميا تتجاوز 174 مليونا.. وكوريا الجنوبية تسجل حالة وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 174371808 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3751908 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 157621549حالة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، عن 454 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 145091 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1975 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بالولايات المتحدة إلى 594802 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، 10150 إصابة جديدة بـ«كورونا» و225 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 33193680 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 594802 حالة، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 16984218 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 37156 إصابة و1010 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» إلى 16984218 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 474414 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، سجلت البلاد 881 إصابة جديدة بالفيروس، و34 وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 2434562 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 228838 حالة.

معهد دنماركي: 1334 شخصا أصيبوا بالفيروس بعد تطعيمهم بشكل كامل

وفي الدنمارك، قال معهد ستاتينز للأمصال الدنماركي في تقرير، أمس الاثنين، إن إجمالي 1334 دنماركيا أصيبوا بالفيروس، بعد تطعيمهم بشكل كامل منذ بداية طرح اللقاح في 27 ديسمبر عام 2020 حتى أول يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتم تلقيح إجمالي 1369059 دنماركيا، أو 23.4%، من السكان بشكل كامل حتى الآن، فيما تلقى 2391327 شخصا آخر، أو 40.9%، من السكان جرعة واحدة على الأقل.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في تونس إلى 13027 حالة

وعربيا، سجلت السلطات الصحية التونسية، 1018 إصابة بالفيروس، و47 وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 356750 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13027 حالة.

من جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، عدم ثبوت دخول السلالة الطفرة الهندية لـ«كورونا»، إلى العراق، واصفة الوضع الوبائي في البلد العربي بأنه مازال مقلقا.

وحذرت المنظمة، أمس الاثنين، من خطورة شراء اللقاحات المبالغ في ثمنها عبر وسطاء، وذكّرت «الصحة العالمية»، الدول بضرورة شراء اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة والتأكد من تحديد منشأ المنتج.

بدورها، قالت وزارة التجارة الصينية، إن بلادها أكملت إرسال لقاحات وأدوات حقن لمكافحة الفيروس إلى 66 دولة ومنظمة دولية واحدة حتى أمس الأول الأحد، وسط جهود لتقديم اللقاحات وتعزيز التعاون الدولي.