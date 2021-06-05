إصابات كورونا عالميا تصل لـ173.3 مليون.. وكوريا الجنوبية تسجل حالتي وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 173318470 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3727283حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 156059410حالة.

وأعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض» في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 744 إصابة بـ«كورونا» و حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 143596 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1971 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بالبرازيل إلى 470842 حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 37936 حالة إصابة بـ كورونا و1454 حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 16841408 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 470842 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 206 وفيات جديدة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الوفيات إلى228568 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابت بالفيروس في البلاد إلى 2614579 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من الفيروس، إلى 1936266 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بالمملكة المتحدة إلى 127823 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، 6238 إصابة بـ كورونا و 11 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4506018 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 127823 حالة.

عربيا، سجلت وزارة الصحة التونسية، حتى أمس الأول الخميس، 1816 إصابة و63 حالة وفاة جراء كورونا من جملة 6854 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة التونسية، في بيان، أمس الجمعة، أن العدد الإجمالي بلغ 352303 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات 12902 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وقررت السلطات التونسية، أمس الجمعة، تمديد الإجراءات المعمول بها في إطار الحد من تفشي كورونا، منها منع التجول الليلي، حتى 27 يونيو الجاري.

وأشاد وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، بمساعدة روسيا في التصدي للمعلومات المضللة والشائعات التي تروج لها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى حول منشأ كورونا، مؤكدا في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن بكين تعتزم التعاون مع موسكو في الاعتراف المتبادل بالشهادات الطبية للمسافرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.