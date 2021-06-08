عاجل.. الصين تكتشف إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 19 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الاثنين الماضي، جميعها في مقاطعة «قوانجدونج» جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس أو حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا».

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، شدد في وقت سابق، على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مصممة على الوصول إلى حقيقة أصول الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وقال بلينكن، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن السلطات الصينية لم تقدم المعلومات اللازمة، مضيفا أنها لم تتعاط بالشفافية التي نحتاجها حول تلك المسألة، متوعدا بمحاسبة بكين.