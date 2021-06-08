نائبة بايدن تناشد المهاجرين من أمريكا الوسطى عدم القدوم لـ أمريكا

ناشدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن المهاجرين من دول أمريكا الوسطى عدم القدوم إلى الولايات المتحدة، وقالت «لا تأتوا!»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت «هاريس»، في كلمة ألقتها في «جواتيمالا» خلال أول رحلة خارجية لها، أنَّه لا ينبغي للمهاجرين القيام بهذه الرحلة الخطيرة، مضيفة: «أريد أنَّ أؤكد أن الهدف من عملنا هو مساعدة الجواتيماليين على إيجاد الأمل في وطنهم، وفي الوقت نفسه، أود أن أقول للناس في هذه المنطقة الذين يفكرون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة إلى حدود الولايات المتحدة والمكسيك: لا تأتوا.. لا تأتوا!».

«هاريس»: تشكيل فريق عمل مشترك لمكافحة الاتجار بالبشر والتهريب

وكشفت «هاريس»، عن عدد من المبادرات الجديدة، معلنة عن تشكيل فريق عمل مشترك لمكافحة الاتجار بالبشر والتهريب وبرنامج لتمكين الشابات وفريق عمل لمكافحة الفساد.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، إنَّ الولايات المتحدة ستستثمر في الأعمال التجارية الزراعية والإسكان وستساعد في دعم رواد الأعمال في جواتيمالا، معلنة عن إرسال نصف مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد «كوفيد -19» إلى جواتيمالا.

محكمة أمريكية ترفض السماح للمهاجرين الذين أذنت لهم السلطات بالبقاء بالتقدم للحصول على إقامة دائمة

من جهها، رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، السماح للمهاجرين الذين أذنت لهم السلطات بالبقاء في الولايات المتحدة لأسباب إنسانية، بالتقدم للحصول على إقامة دائمة إذا كانوا قد دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، في تأييد لموقف إدارة بايدن.

وفي سياق متصل، أعلن زعيم حزب «الرابطة» الإيطالي ماتيو سالفيني، أنَّ رئيس الوزراء ماريو دراجي يشاطره الرأي بشأن عدم معاملة إيطاليا كمخيم للاجئين في أوروبا، مضيفا- في تصريح للصحفيين بعد لقائه دراجي بمقر رئاسة الوزراء: «كان هناك أيضا حديث عن الهجرة، لا يمكن ترك إيطاليا لوحدها، ومعاملتها كمخيم للاجئين في أوروبا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية..

اليونان: لن نقبل طلبات لجوء القادمين إليها من دول مثل سوريا والصومال عبر تركيا

وأضاف سالفيني، أنَّ «الشراكة بين الدول الأوروبية والإفريقية أمر أساسي، وأوافق وجهة النظر هذه مع دراجي»، فيما أعلنت اليونان أنها لن تقبل طلبات لجوء القادمين إليها من دول مثل سوريا والصومال عبر تركيا.

وقالت وزارتا الخارجية والهجرة اليونانيتان، في بيان مشترك، إنَّ قرار أثينا يشمل طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنجلاديش والصومال، عبر تركيا، فيما أكّد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي أن بلاده لن تقبل من الآن فصاعدا طلبات اللجوء المقدمة إليها من طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة، عبر تركيا.

واعتبر ميتاراشي، أنَّ القرار الجديد خطوة مهمة في مكافحة تدفق الهجرة غير القانونية، ومنع تهريب البشر.

تحقيق: حكومة قبرص خالفت القوانين خلال منح الجنسية لآلاف الأجانب

وفي سياق آخر، توصل تحقيق رسمي إلى أن حكومة قبرص خالفت القوانين مرات لا تحصى خلال منح الجنسية لآلاف الأجانب في إطار برنامج منح الجنسية للأثرياء، وقالت لجنة تحقيق عينتها الحكومة، إنَّ البرنامج الذي استفاد منه قرابة 7 آلاف شخص استمر أكثر من عقد دون إشراف كاف وبغير توازن بين السلطات.