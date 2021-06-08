قائمة أسعار «إم جي HS 2021» بعد الزيادة الأخيرة: أرخصها بــ415 ألفا

مع بداية العام الجاري، ظهرت العديد من الزيادات السعرية على عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي المصري، 2021 تحت مسمى «الأوفر برايس» بسبب زيادة الطلب على طراز معين وقلة العرض، ومن ضمن تلك السيارات بالقائمة طراز «إم جي HS»، بزيادة سعرية وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

ترصد السطور التالية القائمة السعرية لطراز «إم جي HS 2021»، بعد الزيادة السعرية الأخيرة، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بها.

تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتأتي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 415 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 420 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 425 ألف جنيه.

مواصفات طراز إم جي HS 2021

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 169 حصانًا، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 9.6 ثانية.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4574 مم طول، و1876 مم عرض، و1685 مم ارتفاع)ن وطول قاعدة العجلات 2720 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 463 لترًا.

- تأتي السيارة مزودة بعدة وسائل أمان وتجهيزات منها (6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ، ونظام الثبات الإلكتروني EBS، وفرامل يد إلكترونية، ومانع للسرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير عند فتح الأبواب في حال مرور السيارات بالقرب، ونظام التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية، جنوط رياضية 18 بوصة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحات شكمان مزوجة).

- حصدت السيارة خمس نجوم فى اختبارات الـ«EURO – NCAP» وهي الشهادة الخاصة باختبارات الأمان للسيارات في أوروبا.