بعد زيادة أسعارها.. المنافسين لـ«أم جي ZS» موديل 2021 في مصر

ارتفعت أسعار عدد من الطرازات المختلفة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV موديل العام 2021 بسبب ظاهرة الأوفر برايس، ومن ضمن تلك الطرز سيارة «أم جي ZS» حيث وصلت الزيادة من قبل الموزعين على السعر الرسمي للسيارة حتى 20 ألف جنيه؛ وخلال السطور التالية رصد لقائمة المنافسين للسيارة ضمن الفئة السعرية والمواصفات في السوق المحلي.

أم جي ZS

- تتوافر السيارة موديل 2021 بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 274 ألف جنيها، والثانية بسعر 295 ألف جنيها، والثالثة بسعر 309 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وقوة 119 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تأتي بأبعاد «4314 مم طول، و1809 مم عرض، و1624 مم ارتفاع» ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2585 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 495 لتر.

جاك S4

- تتوافر السيارة بأسعار تبدأ من 285 ألف جنيها للفئة الأولى، و305 آلاف للفئة الثانية.

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، و قوة 147 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة من طراز CVT.

- تأتي بأبعاد «4410 مم طول، و1800 مم عرض، و1660 مم ارتفاع» ويصل طول قاعدة العجلات 2620 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 1050 لتر.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ ساعة.

سيتروين C3

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى بسعر 305 آلاف جنيه، والثانية بسعر 335 ألف جنيها، والثالثة بسعر 375 ألف جنيها.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تربو، وقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 183كم/ ساعة.

- تأتي بأبعاد «4154 مم طول، و1756 مم عرض، و1597 مم ارتفاع» ويصل طول قاعدة العجلات 2604 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 410 لتر.