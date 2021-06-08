3 أحداث توجهت خلالها أنظار العالم لأم الدنيا: أحدهم لم يحدث في التاريخ

عادت شمسها الذهبية مرة أخرى واستعادت بريقها على العالم، حيث سادت مصر بتاريخها الطويل الممتد في جذور التاريخ، فهي السابقة على التاريخ وهي التي جاءت أولًا ثم جاء التاريخ.

سنوات من التراجع بين ثورتين صححا المسار قبل أن يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر ليعيد لها دورها ويقود الأحداث التي اهتم بها العالم أجمع ووقعت على أرض مصر، وهذه الأحداث نرصدها لكم كما يلي:

منتدى شباب العالم

شهدت أرض مصر وتحديدًا مدينة السلام شرم الشيخ اجتماع أكثر من 3200 شاب وفتاة من مختلف بقاع العالم يتحدثون بلغات مختلفة وبجنسيات وأعراق وأديان مختلفة حيث اجتمعوا جميعهم على أرض مصر في حدث عالمي توجهت إليه أنظار العالم أجمع.

ونجحت مصر في إقامة منتدى شباب العالم بمشاركة فعالة من الشباب المؤثر عالميًا في مختلف البلدان حيث أقيم المنتدى في 2018 و2019 قبل أن يتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

موكب المومياوات الملكية

حدث فريد لم تشهد الأرض مثله حينما تحرك 22 ملكا مصريا من ملوك مصر القديمة في موكب تاريخي لم يحدث من قبل.

أكثر من 400 قناة وصحيفة ومجلة عالمية تتابع الحدث الفريد حيث اتجهت أنظار الملايين حول العالم لترقب خروج الملوك من المتحف المصري بالتحرير في موكب جنائزي مهيب على أنغام الموسيقى الأوبرالية بينما يقطع الموكب ميدان التحرير والذي أصبح تحفة فنية بعد تجميله بمسلة أثرية و4 كباش.

وصل الموكب الملكي لمتحف الحضارة ليجد في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أن يستقروا في موقعهم الجديد بقاعة المومياوات الملكية في المتحف الذي افتتحه الرئيس يومها.

وقف إطلاق النار وبدء الإعمار في غزة

نجحت مصر في مساعيها لوقف إطلاق النار خلال العدوان الأخير الذي شهدته الأراضي الفلسطينية تحديدًا قطاع غزة كما تدخلت بقوة في مسألة ترحيل سكان حي الشيخ جراح بالقدس العربية.

وتمكنت مصر من وقف إطلاق النار بعد وساطتها لدى الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيث نالت هذه الخطوة ثناء العالم أجمع.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالين بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 3 أيام وأثنى على الرئيس السيسي لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.

ذلك قبل أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة في خطوة نالت اعجاب العالم أجمع بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة.