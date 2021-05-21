يسرا: مشاركتي في موكب نقل المومياوات من أجمل لحظات حياتي

قالت الفنانة يسرا، إن مشاركتها في موكب المومياوات، تعتبر مشاركة غير عادية، معربة عن فرحتها وسعادتها الكبيرة بهذا العمل الوطني، لافتة أن مشاركتها كانت من أجمل لحظات حياتها كمصرية، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بعمل بروفات كثيرة، وأن هذا العمل الوطنى لا يتحمل أى غلطة.

وأضافت الفنانة يسرا خلال حوارها ببرنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن المعلومات الخاصة بالملكة حتشبسوت تبهر الجميع، معبرة عن فرحتها بمشاركتها في موكب المومياوات.

وأشارت إلى أن الملكة حتشبسوت كانت ترتدي ملابس الرجال، وكانت تحارب، وهى من ربت الملك الذى يليها، لافتة إلى أن تربيتها كانت تربية قوية، وأن الملكة حتشبسوت، كانت رائعة فى كل شئ، متمنية تدريس تاريخ الملكة حتشبسوت لطلاب المدارس.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل نقل 22 مومياء من المومياوات الملكية في مشهد مهيب يعيد للأذهان تفاصيل مجد الحضارة المصرية القديمة، حيث تحرك موكب المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى مستقرها الأخير بالمتحف القومي للحضارة وسط تجهيزات خاصة، حيث وُضعت داخل كبسولات من النيتروجين، للحفاظ عليها من الاهتزاز خلال عملية النقل.

وتحرك الموكب في مشهد مهيب، ليصنع حدثا فارقا، بعدما تم افتتاح ميدان التحرير عقب تطويره ونقل المسلة إليه، وإضاءته بأنوار مبهرة، كما تم إطلاق 21 طلقة بالمدافع في الهواء عند وصول المومياوات احتفالا بالحدث، كما ظهرت مجموعة من الفتيات فى الأزياءً الفرعونية أثناء الموكب.

وصاحب الحدث حفل فني كبير داخل متحف الحضارة، بقيادة المايسترو نادر عباسي، حيث عزفت الفرقة موسيقى الحفل للموسيقار هشام نزيه، وشارك فى الغناء بالحفل الفنانات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب والسبرانو أميرة سليم مغنية الأوبرا المصرية، كما شارك النجم محمد منير بأغنية جديدة، والإخراج التليفزيوني لعمرو عزيز.

وشارك في العمل الفني العمل 100 عازف إلى جانب 100 مغني كورال و300 عازف من الموسيقات العسكرية، و150 عازف إيقاع، و150 آلة نفخ، إلى جانب 800 طالب من التربية الرياضية وقائدي العجلات الفرعونية، وما يقرب من مائتي حصان.

وشهد الاحتفال مشاركة مجموعة من الفنانين، وهم خالد النبوي، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد حلمي، ويسرا، وهند صبري، ومنى زكي، وأحمد السقا، ونيللي كريم، وقدم الحفل ثلاث إعلاميات، هن جاسمين طه، وآية الغرياني، وناردين فرج.