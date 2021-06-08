آخر مستجدات «حياة كريمة» في الأقصر: تسليم مراكز الشباب لبدء التطوير

يستمر العمل بالمجمعات الحكومية للخدمات المتكاملة بقرى مركزي إسنا وأرمنت في محافظة الأقصر، بالإضافة إلى تسليم موقع مركز شباب قرية النمسا وقرية وأبورات المطاعنة وقرية حاجر كومير للشركة المنفذة لبدء أعمال التطوير طبقا للنموذج المقترح لمراكز الشباب الجديدة.

وعلى الجانب الآخر، تستأنف أعمال مد شبكات الصرف بقرية وابورات المطاعنة، وأعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي الخاص بقرية النمسا، بجانب استمرار أعمال تبطين الترع بقرية الكيمان طريق الكروم بطول 7 ك.م، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان الحساب الرسمي لمبادرة «حياة كريمة» على «فيس بوك» قد قال إنه بالمتابعة الميدانية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر، تستمر أعمال الحفر والتجهيز لبناء مجمع الخدمات المتكاملة بقرية توماس وعافية وكذلك قرية كومير، وكذلك الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير وإنشاء مركز شباب قرية توماس وعافية الوسطي، بجانب الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة المدرسة الإعدادية بنفس القرية.

كما تستكمل أعمال تطوير ورفع كفاءة مكتب بريد قرية الوسطي، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك»، تفاصيل المبادرة في محافظة الأقصر، حيث اجتمع ممثلو المتابعة من مجلس رئاسة الوزراء لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة، حيث تستمر أعمال تنفيذ شبكات الانحدار الصرف الصحي بقرية الوسطي، إلى جانب أعمال إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالمحاميد مركز أرمنت، والغريرة، أصفون، ترعة ناصر، الكلاببة بمركز إسنا، حيث تتم الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقبل أيام، أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» بدء إنشاء مجمع الخدمات المتكاملة بقرية النمسا وقرية النجوع، بمركز إسنا، محافظة الأقصر، في إطار المشروع القومي «حياة كريمة»، فضلا عن استمرار أعمال تمهيد وتجهيز الموقع المخصص لإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكاملة بقرية «الكيمان».