بكين: اتهام واشنطن لنا بتسرب كورونا يشبه اتهامها للعراق بامتلاك نووي

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، أنّ الاتهامات الأمريكية لبكين بشأن منشأ كورونا هي «تسييس» لقضية صحية، موضحة أنّ اتهام واشنطن لبكين بشأن تسرب كورونا، يشبه اتهامها للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وفي السياق ذاته، ذكر تقرير صادر عن مختبر حكومي أمريكي بشأن أصول «كوفيد-19»، أنّ الفرضية التي تدّعي أنّ الفيروس تسرب من مختبر صيني في ووهان «معقولة»، وتستحق المزيد من التحقيق.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أنّه جرى إعداد الدراسة من قبل مختبر لورانس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا، واستندت إليها وزارة الخارجية عندما أجرت تحقيقا في أصول الوباء خلال الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجذبت الدراسة اهتماما في الكونجرس خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكالات الاستخبارات الأمريكية بإبلاغه في غضون 90 يوما عن كيفية ظهور الفيروس.

وأشار أشخاص اطلعوا على الدراسة، إلى أنّ «قسم Z» التابع لمختبر لورانس ليفرمور، والذي يعد الذراع الاستخباراتية له، أشرف عليه.

وقال الأشخاص إنّ تقييم الدراسة اعتمد على التحليل الجيني لفيروس «سارس كوف-2» المتسبب بمرض «كوفيد-19»، حيث يتولى العلماء تحليل التركيب الجيني للفيروسات لمحاولة تحديد كيفية تطورها وانتشارها بين السكان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت نتائج تحقيقاتها، التي جرى تصديقها من قبل وكالات المخابرات الأمريكية في وثيقة نشرت بتاريخ 15 يناير الماضي، وتضمنت سلسلة من الأسباب الظرفية التي تدعم تفشي «كوفيد-19» نتيجة لحادث معمل.