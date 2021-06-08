سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-6-2021 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8 يونيو الحالي، بعد أن ارتفعت الأسعار في البورصات العالمية وأسواق المال الأسبوعية، بمقدار يصل إلى جنيهين في الجرام، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 809 جنيهات، إلى 811 جنيهًا في نهاية أمس، وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، فضلًا عن أسعار الأعيرة الأخرى، وكذلك الجنيه الذهب في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 8 يونيو الحالي، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 925 و927 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 809 و811 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في محال الصاغة، بين 6472 جنيهًا و6488 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء 8 يونيو، 958.84 جنيه، و61.11 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 839.01 جنيه، و53.47 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 719.14 جنيه، و45.48 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وقال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إنّه من الصعب توقع سعر الذهب، خاصة أنّ المؤسسات التي قررت بيع الأسهم الخاصة بها تعود لشرائها من جديد حال استقرار الاقتصاد مرة أخرى، بدلًا من الذهب الذي تم شراؤه كملاذ آمن.

ونصح المواطنون بشراء الذهب وعدم بيعه إلا في وقت الحاجة، خاصة أنّ أسعاره ترتفع باستمرار.