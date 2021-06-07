ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 7 يونيو

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار صباح اليوم الإثنين الموافق 7 يونيو، في محال الصاغة وسوق المال، بعد أن ارتفعت بمقدار 3 جنيهات لكل الأعيرة أمس.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر جرام الذهب عيار 24، سعر جرام الذهب عيار 21، سعر جرام الذهب عيار 18، سعر الجنيه الذهب، على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 925 و927 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 809 و811 جنيهُا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في محال الصاغة، بين 6472 جنيهًا و6488 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7 يونيو، 958.84 جنيه، و61.11 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 839.01 جنيه، و53.47 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 719.14 جنيه، و45.48 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وقال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إنه من الصعب توقع سعر الذهب، خاصة أن المؤسسات التي قررت بيع الأسهم الخاصة بها تعود لشرائها من جديد حال استقرار الاقتصاد مرة أخرى، بدلًا من الذهب الذي تم شراؤه كملاذ آمن.

ونصح المواطنون بشراء الذهب وعدم بيعه إلا في وقت الحاجة، خاصة أن أسعاره ترتفع باستمرار.