السند.. تكريم رئاسي للحاجة صيصة بعد شقاء 43 عاما (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «السند.. تكريم رئاسي للحاجة صيصة بعد شقاء 43 عاما».

وجاء في التقرير: «مواقف إنسانية كثيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي تركت أثرها الطيب في نفوس أصحابها وكل المصريين، بينها تكريم الرئيس للحاجة صيصة أبودوح بعد سنوات من الشقاء وارتدائها للجلباب التقليدي الصعيدي لمدة 43 عاما، كي تنفق على أسرتها بعد وفاة زوجها».

وتابع التقرير: «لم تتخيل السيدة الصعيدية أن تأتي اللحظة التي يكرمها فيها رئيس الجمهورية على رحلة شقائها طيلة العقود الماضية، ولم يخطر ببالها أن يستضيفها الرئيس بقصر الاتحادية ليقدم لها الشكر ويكرمها كأم مثالية معيلة».

وأضاف التقرير: «السيدة التي عرف الجميع قصتها عبر الإعلام لم تخجل يوما من الظهور بملابس الرجال، لتضرب رمز للمرأة المصرية الأصيلة التي يجب أن تكون قدوة للكثيرين في تحمل المسؤولية».

وزاد التقرير أنّ «الرئيس السند» لم يكتفِ بالإشادة والتكريم المعنوي، لكنه تدخل بتوجيهات لمنح الحاجة صيصة شقة سكنية بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أنّ «الحاجة صيصة» نموذج للمرأة المصرية التي حظيت طوال السبع سنوات الماضية بدعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستويات كافة.

واستطرد التقرير: «في العام 2017 وعقب مرور عامين من لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقّق حلم صيصة أبودوح، الفائزة بلقب الأم المثالية المعيلة على مستوى الجمهورية عام 2015، حيث حصلت على وحدة سكنية بمنطقة أبوالجود في مدينة الأقصر، أمس».

وقالت الحاجة صيصة في التقرير: «ربنا يخلي الرئيس السيسي، وعد ووفى بوعده، وفرحني أنا وبنتي وأحفادي، مكنتش أتخيل حد يتصل بيا بعد كل الفترة دي على لقاء الرئيس، ويقولي الشقة جاهزة للاستلام، فرحتي متتوصفش، ولما دخلت الشقة سجدت شكرا لله، ودعيت للسيسي ينصره على من يعاديه».

وأضافت الحاجة صيصة، أنّها ما زالت تتذكر كلمات الرئيس السيسي لها، مضيفة: «قال لي سامحيني أنتِ شقيتي وتعبتي، وأنتِ فخر لينا كلنا، وأنا دلوقتى حاسة بالأمان، حتى لما أموت يبقى سيبت حاجة لبنتي وأحفادي، ومكان نضيف يجمعهم».