وزيرا الإنتاج الحربي والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربي عن العام المالي 2021/2022، وذلك في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتطوير إمكاناتنا التكنولوجية خلال الفترة القادمة

وخلال اللقاء، ناقش وزير الإنتاج الحربي مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2021/2022، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تقوم بها الشركات والوحدات التابعة للوزارة ضمن خطة الدولة التنموية، وبالاشتراك مع كافة المؤسسات الوطنية وكذلك القطاع الخاص بالدولة، والتي من شأنها خدمة المواطن المصري في المقام الأول.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة، يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقا للخطط الموضوعة سابقا والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ، وشهد اللقاء عرض موقف المشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالي القادم، إضافة إلى استعراض المشروعات الاستثمارية لعام 2020/2021.

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي، وذلك للاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة.

وزيرة التخطيط: ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دور وزارة التخطيط هو التكامل مع الوزارات الأخرى، وأن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدة استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ كافة المشروعات المخطط تنفيذها لخدمة عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرصها على تحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة، وذلك وفقا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركات، مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط لتطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي، وتحقيق أعلى أداء بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.