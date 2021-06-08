كيف دعمت الدولة التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف دعمت الدولة التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا».

وجاء في التقرير، أنّ الدولة المصرية اهتمت بالمنتج المصري، إضافة إلى تعزيز جهود تصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.

وتابع التقرير، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى تحقيق طفرة صناعية شاملة في مصر، بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد، وجرى وضع حوافز لتشجيع الصناعات المحلية وإطلاق عدد من المبادرات لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، وتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي، خاصة السلع الاستهلاكية، ما يحفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة على النحو الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة نمو معدل الإنفاق الاستهلاكي التي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة كورونا.

وأضاف التقرير: «لاستغلال وتحسين النشاط الصناعي، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عملية الحصر الدقيق لقطع الأراضي التي جرى تخصيصها في وقت سابق للأنشطة الصناعية، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، فضلا عن دراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية بكل محافظة، فضلا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية».