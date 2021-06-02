مدبولي: ننفذ مشروعات ضخمة.. وتوجيه رئاسي بضرورة تعميق التصنيع المحلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية تنفذ خلال الفترة الحالية العديد من المشروعات القومية على أرض الواقع، موضحًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع تطورات تنفيذ تلك المشاريع بشكل أسبوعي، من خلال لقاءاته المستمرة مع كل أعضاء الحكومة.

ووصف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة «extra news»، تلك المشروعات بـ«الضخمة»، موضحًا أنَّها تنفذ على مستوى التوسع الأفقي أو الرأسي بقطاع الزراعة، كما هو الحال على مستوى مجال الصناعة، مؤكّدًا أنَّ الرئيس السيسي يشدد دائمًا ويوجه بضرورة تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الوردات بمستلزمات الإنتاج.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنَّ الدولة المصرية وضعت خطة كاملة ستنفذ خلال الـ18 شهرًا المقبلة، متابعا: «عشان نقدر نشتغل على مؤشرات واضحة جدًا على مستوى هذه القطاعات»، كاشفًا أنَّ كل ذلك الهدف منه تعظيم مساهمات تلك القطاعات بالاقتصاد المصري، وتثبيت مساهمتنا في إجمالي الناتج المحلي في مصر.