المعهد المصرفي المصري وميرسر ميتل يوقعان على خدمة الرقابة الذاتية

أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات التقييم وهي شركة ميرسر ميتل (Mercer Mettl)، وذلك من أجل إتاحة خدمة جديدة مكملة لخدمات التقييم وهي خدمة المراقبة الذاتية (Auto Proctoring) والتي تتم إلكترونياً عن بعد للمرشحين والمتدربين من القطاع المصرفي، مما يسهل إجراء جميع الاختبارات بشكل آمن عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي توقيت تحت المراقبة.

وهذا التقنية الإلكترونية المستخدمة في المراقبة تتم من خلال نظام يطلق عليه (Mpaas)، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي واحدة من أفضل النظم المستخدمة في الوقت الحالي بهذا المجال والتي تهدف إلى تنفيذ الاختبارات بشكل سلس وبأعلى قدر من الأمان لبيئة الاختبار.

كما أنها تتيح آفاقاً جديدة في منهجيات تنفيذ مشروعات التقييم مما يمكن المعهد من التوسع في تنفيذ الاختبارات عن بُعد في أي مكان "داخل مصر أو خارجها" مما ينعكس إيجابيا على فاعلية وسرعة تنفيذ المشروعات ويؤثر بشكل كبير على التكلفة وإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات متعددة في نفس الوقت بجودة عالية تواكب المعايير العالمية لأداء الاختبارات عن بعد، كما أنها تمكن مسؤولي التنفيذ من التحقق من هوية المشاركين وللتأكد من سير عملية أداء الاختبارات مع الحفاظ على سرية وحقوق الملكية الفكرية للمحتويات.

وفي هذا السياق، صرح السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "نحن فخورون جدًا بتقديم منصة اختبارات إلكترونية عبر شبكة الانترنت شاملة تقنية المراقبة الذاتية من خلال التعاون مع ميرسر ميتل (Mercer Mettl)، والذي يُعد فرصة جيدة للمعهد لإتاحة هذه التقنية الهامة لنظام (Mpaas)، مما يساهم في خلق بيئة تقييم آمنة للمٌمتَحنين لأداء الاختبارات، لافتاً إلى أن التواصل مع ميرسر ميتل (Mercer Mettl) قد استغرق شهوراً إلى أن تم الاتفاق على أُطر التعاون وتوفير نظام (Mpaas) ضمن نظام إدارة التعلم LMS الخاص بالمعهد".

وأضاف: "ندرك تماماً في المعهد المصرفي المصري (EBI) مدى أهمية التحول الرقمي، خاصة في أعقاب جائحة كورونا Covid-19 التي أثرت بشدة على العالم اجمع وأجبرت الدول على إيقاف حركتها لاحتواء الانتشار، فقد كان المعهد المصرفي على أتم استعداد لتقديم مجموعة كاملة من الحلول التقنية التي تتيح تنفيذ البرامج والاختبارات عن بعد.

ومن جانبه، صرح أحمد عيد – رئيس إدارة خدمات التقييم بالمعهد: "يعد نظام (Mpaas) أحد أشهر أنظمة مراقبة الاختبارات عبر الإنترنت وتتيح للمستخدم التأكد من هوية الممتحن قبل لبدء الاختبار ومراقبته أثناء تأدية الاختبار للتأكد من عدم مخالفته لتعليمات الاختبار أو حدوث إي تحايل مثل محاولات الغش أو نسخ محتويات الاختبار، حيث يوفر هذا النظام تقريراً مصوراً عن أداء المشارك للاختبار موضحاً به أي نوع من المخالفات أو رصد لحالات الغش إن تمت حيث أنه بمجرد بدء المشارك الاختبار إلكترونياً، لن يتمكن من تنفيذ أي إجراء آخر أو فتح أي نافذة بخلاف نافذة الاختبار حتى الانتهاء منه مما يضمن سلامة وأمن الامتحان المُراقَب".

وأضاف: " تعتبر ميرسر ميتل (Mercer Mettl) منصة مساعدة للمؤسسات التعليمية لتطبيق التحول الرقمي بديلا عن أساليب الاختبارات التقليدية باستخدام الورقة والقلم. كما يوفر نظام (Mpaas) خدمة مراقبة قائمة على التخزين الإلكتروني (Cloud)، مما سيساعد المعاهد والجامعات على الوصول إلى طلابها والمتدربين والمرشحين في المواقع النائية بمميزات متطورة لتأكيد الشفافية والمصداقية بنسبة 100٪".