كشف ملابسات واقعة قتل مواطن بسوهاج.. وضبط مرتكب الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تمكنت القوات من تحديد هوية الجثة، وتبين أنها لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز.

وأسفرت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، عن أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز» لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه برصد تحركات المجني عليه بالشارع المؤدي لمكان عمله مستقلاً مركبة «توك توك» قيادته، وقام بالتعدي على المجني عليه مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.