مصرع شخصين وإصابة 45 في حوادث متفرقة بـ5 محافظات

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 45 شخصا، إثر وقوع عدة حوادث متفرقة، منها تصادم وانقلاب سيارات، وحادث قطار، في بعض المحافظات خلال الساعات الأخيرة.

إصابة 13 شخصا في حادث قطار بأسوان

شهدت محافظة اسوان، اليوم السبت، وقوع حادث تصادم جرار إمداد رقم «3984» بقيادة عبدالسلام مخيمر تونسي، 47 سنة، وقطار ركاب داخلي «أسوان - السد العالي» رقم 1024 في المنطقة الواقعة بين محطتي الصداقة والسد العالي جنوب مدينة أسوان، ونتج عنه تهشم في عربة القطار رقم «114197»، وإصابة 13 شخصًا، بينهم سائق الجرار و4 بإصابات خطيرة، و8 بإصابات خفيفة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص في حادثي طرق بالدقهلية

أُصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة ونزيف بمحافظة الدقهلية في حادثي تصادم، اليوم، الأول وقع إثر تصادم دراجتين ناريتين على طريق «المنصورة – جمصة»، تسبب في إصابة 4 شباب، وجرى تحويل شخصين منهما إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالتهما، وفي الحادث الثاني أصيب شخصان بكدمات وكسور متنوعة، إثر تصادم بين ميكروباص و«توك توك» بالمواجهة أمام عزبة «خيري» على طريق «بني عبيد - ميت فارس»، ونقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

مصرع مسن سقط من عمارة سكنية بالغردقة

وفي محافظة البحر الأحمر، لقى مسن مصرعه بعد سقوطه من أعلى عمارة سكنية، بمنطقة حفر الباطن يدعى «أبو عمرة» ويبلغ من العمر 65 سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 15 في حادثي انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 15 شخصًا في حادث سير بالطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة، بسبب السرعة الجنونية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وأعلنت طوارئ صحة البحيرة، استقبال مستشفى وادي النطرون التخصصي، للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام الكيلو 102 اتجاه الإسكندرية.

مصرع شخص وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وشهدت محافظة الفيوم، وقوع حادث انقلاب سيارة، على طريق «مصر - الفيوم»، بعد بوابات الرسوم في اتجاه الفيوم، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفيات المختصة، وانتقلت الشرطة لمعاينة الحادث.