وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين بشأن لقاح كورونا، وقالت الوزارة المواطنين في منشور توعوي إن حجز اللقاح يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية وهذا هو الرابط، وأشارت الوزارة إلى أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة تروج لنفسها بأنها تطعم المواطنين بلقاح كورونا.

خطوات تسجيل موقع لقاح كورونا

وقالت الوزارة إن خطوات التسجيل لابد أن تكون صحيحة ويجب أن يقوم المواطن بإدخال البيانات بشكل صحيح وتتمثل خطوات التسجيل في:

- أولا الدخول على رابط الموقع.

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، جاء ذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين، وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات، وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كل المواطنين.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا على أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.