8 إجراءات بين «الهجرة» و«التعليم» للطلبة المصريين في الخارج

تحرص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على تفادي أي مشكلات تقابل الطلبة المصريين في الخارج، حيث تستجيب الوزارة لطلبات الأسر بالخارج لتوفير تطبيقات إلكترونية للمناهج التعليمية الخاصة بالمناهج المصرية، عبر ربط المناهج الدراسية بالتطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي» في مرحلته الثانية، من خلال رابط يستطيع الطالب من خلاله الاطلاع على المناهج التي يرغب في دراستها، يشمل التعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزارة التربية والتعليم، المراحل التعليمية للطلبة المصريين في الخارج، والعمل في إطار مبادرة «اتكلم عربي»، والتي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية في إطار المبادرة الرئاسية، مشيدة بالمردود الجيد لهذه المبادرة.

وترصد السطور التالية أهم البنود التي جرى الاتفاق عليها من الجهتين، وهي كما يلي:

1. إنشاء قناة «مدرستنا» والاستفادة منها لخدمة الجاليات المصرية في الخارج.

2. تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطار استراتيجية الدولة «رؤية مصر 2030» وما يخص التعليم قبل الجامعي، للتأكيد على ترسيخ الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة الثقافات الأخرى، وبناء الإنسان الذي تقوم عليه التنمية.

3. استخدام المدارس الدولية لتطبيق «اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية المصرية داخل وخارج مصر، وتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، وتعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة وإنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

4. دراسة توقيع برتوكول تعاون يضم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

5. الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

6. تلبية احتياجات المصريين بالخارج، في طلب بعض الشرائح للمناهج الدراسية المصرية.

7. إنتاج المناهج التعليمية للغة العربية والتربية الدينية بالتوازي مع المحتوى الرقمي لها.

8. كتاب للقيم الذي طبقته وزارة التربية والتعليم على الصف الثالث الابتدائي ويحث على السلوكيات التي تدعم احترام الآخر واهتماماته ومعتقداته وخصوصياته وأفكاره.