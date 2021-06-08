«الهجرة» ومؤسسة حياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون بعد قليل

يبدأ بعد قليل فعاليات ومراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة «حياة كريمة» بشأن المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و«حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في مبادرة «أصلك الطيب» التي أطلقتها وزارة الهجرة من أجل المساهمة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأكدت مكرم على ضرورة تكاتف الجهود وسعادتها بجهد وحماسة الشباب القائم على تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، وتوفير احتياجاتهم كافة، داعية المصريين بالخارج إلى المساهمة في دعم المبادرة، ذلك المشروع القومي الذي تنفذه الدولة المصرية، والذي يستهدف أيضًا بناء الإنسان المصري.

وأثنت وزيرة الهجرة على جهود مؤسسة «حياة كريمة» ونجاحها في تنفيذ المبادرة، موضحة أن دعوتها لمساهمة المصريين بالخارج في المبادرة تأتي انطلاقا من دورهم الوطني المشهود به في مختلف المواقف، مؤكدة أن إسهامات المصريين بالخارج تصل إلى مستحقيها من الفئات المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «أصلك الطيب»، التي جاءت من أجل المساهمة في دعم المبادرة.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم تضافر جهود الدولة مع خبرات مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري التي تنفذها الدولة المصرية في ظل قيادة سياسية حكيمة.

وأطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في بداية العام 2019، لتطوير قرى الريف المصري وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية لهم.