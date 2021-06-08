تنفيذ 692 مشروعا خدميا بتكلفة 24 مليار جنيه خلال 7 سنوات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها .

وأشار المحافظ في بيان، اليوم، إلى أن مراكز ومدن المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدت طفره هائلة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وليشعروا بجحم ما تقدمة الدولة من إنجازات في مختلف المجالات بما يحقق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لجميع فئات المجتمع.

وأضاف أن في الفترة من يوليو 2014 وحتي يوليو 2021 تم تنفيذ 692 مشروع في قطاعات «الإسكان – مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق والكباري- التعليم – الكهرباء – الصرف الصحي – التموين – الصحة – الشباب والرياضة – الثقافة»، بتكلفة 24 مليار و294 مليون و 800 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في قطاعات على النحو التالي :

- الإسكان تم تنفيذ 15 مشروع بتكلفة إجمالية 7 مليار و390 مليون و 700 ألف جنيه لإنشاء 54187 وحدة سكنية «إجتماعي – إستثماري»، وكذلك تطوير 5 أسواق حضارية وإنشاء مكتبة مصر العامة بفاقوس وعدد من مواقف السيارات.

- مياه الشرب : تم تنفيذ 17 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليار و310 مليون جنيه ما بين إنشاء 8 محطات مياه بمراكز «بلبيس - الإبراهيمية - العاشر من رمضان - مشتول السوق – ههيا - أولاد صقر»، بالإضافة إلي أعمال توسعة بـ 6 محطات أخري وكذلك إحلال وتوسعة محطة وإنشاء وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 864 كم.

- الصرف الصحي : تم تنفيذ 42 مشروع بتكلفة اجمالية بلغت مليار و929 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات معالجة وتوسعة محطة وكذلك إنشاء 35 محطة رفع صرف صحي.

-الطرق والكباري : تم تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة لعدد من الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالي اطوال 532 كم بالإضافة إلي إنشاء 4 كباري ونفق بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليار و482 مليون جنيه.

-الثقافة : تم تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 25 مليون جنيه لانشاء وتجهيز قصري ثقافة ببلبيس وديرب نجم وكذلك تطوير قصر ثقافة الزقازيق

-التربية والتعليم : تم تنفيذ 512 مشروع بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و686 مليون جنيه لإنشاء وتجديد وتوسعة لعدد 502 مدرسة لإضافة 7909 فصل جديد وانشاء وتطوير 10 ادارت تعليمية

-الكهرباء : تم تنفيذ 17 مشروع بتكلفة اجمالية بلغت مليار و409 مليون جنيه لإنشاء 16 موزع جهد متوسط واحلال وتجديد موزعات وشبكات ومحولات كهرباء.

- التموين : تم تنفيذ 4 مشروعات بتكلفة مالية بلغت 535 مليون جنيه لإنشاء 4 صوامع بسعة 60 ألف طن بمراكز ومدن «أبو حماد – ههيا – صان الحجر – العاشر من رمضان».

-الصحة : تم تنفيذ 49 مشروع بتكلفة مالية بلغت 425 مليون و500 ألف جنيه لإنشاء وتجهيز 5 مستشفيات «حروق ههيا – الصحة النفسية بالعزازي – سنهوت التخصصي – طوارئ فاقوس – طوارئ بلبيس»، وكذلك انشاء 31 وحدة صحية و10 مراكز طب أسرة ومبني عيادة شاملة للتأمين الصحي.

-الشباب والرياضة : تم تنفيذ 33 مشروع بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 102 مليون و600 ألف جنيه لإنشاء 165 ملعب قانوني وخماسي.